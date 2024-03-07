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  1. В Украине

На границе водитель в прицепе для перевозки животных спрятал двух пассажиров, видео

18:39, 7 марта 2024
Выяснилось, что двое жителей Одесщины отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых.
На границе водитель в прицепе для перевозки животных спрятал двух пассажиров, видео
Источник фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге Одесса-Рени остановили грузовик, в котором обнаружили двух пассажиров, сидевших в прицепе для перевозки животных.

Как пишут в Государственной пограничной службе Украины, выяснилось, что двое жителей Одесщины отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых. Действуя по указанным инструкциям, они прибыли в оговоренное место и ожидали перевозчика. Находясь уже за границей, мужчины должны были оплатить по $5 тысяч.

«На ценителей некомфортных путешествий составили протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»», - отметили в Госпогранслужбе.

Также в Нацполицию направлено сообщение относительно перевозчика.

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