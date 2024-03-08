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  1. В Украине

В Киеве на ребенка напала овчарка возле кафе: полиция устанавливает владельца собаки

14:56, 8 марта 2024
8 марта мужчина привел в кафе овчарку без намордника и она напала на ребенка.
В Киеве на ребенка напала овчарка возле кафе: полиция устанавливает владельца собаки
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Как мы писали, в Киеве на ребенка напала овчарка. Полиция уже отреагировала на инцидент и сообщила, что устанавливает личность владельца собаки.

В полиции рассказали, что в Киеве в кафе «Yellow Cup» по Сурикова, 3 овчарка без намордника напала на ребенка.

Как стало известно, бабушка с внучкой 3 лет пили какао. В кафе вошел мужчина в очках и в белой куртке с большой собакой породы овчарка без намордника. Когда бабушка с ребенком выходила из кафе, собака напала на ребенка.

"Лишь чудом благодаря быстрой реакции бабушке удалось спасти ребенка от укусов. Муж вместо извинений нецензурно выругался, забрал кофе и ушел", - говорят в полиции.

Отмечается, что правоохранители рассматривают вопросы розыска хозяина животного и привлечения его к ответственности.

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