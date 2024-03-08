Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

  1. В Украине

На Прикарпатье школьники заставили ученика раздеться и сняли его на видео: родителей судили

22:20, 8 марта 2024
Одного из родителей оштрафовали.
На Прикарпатье школьники заставили ученика раздеться и сняли его на видео: родителей судили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области школьники заставили ученика раздеться и сняли его на видео. Родителей привлекли к ответственности, передает Zaxid.Net.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении Бондаровского лицея в селе Бондарев между Калушем и Ивано-Франковском. Во время перерыва четверо семиклассников издевались над годом младшего ученика: били, плевали на него, угрожали и заставляли снять штаны вместе с бельем, снимая это на видео, которое впоследствии опубликовали в группе в Viber. Мать ребенка заявила в полицию.

В судебном реестре обнародованы постановления относительно родителей четырех семиклассников, их обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Отца одного из нападающих, опубликовавшего видео, суд признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и наказал штрафом в 1700 грн. На заседание он не пришел.

Матери двух других нападающих в суде вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не признали и заявили, что их сыновья ни к кому не придирались. Суд рассмотрел материалы дела и признал их виновными в админправонарушении, но закрыл производство по делу, ограничившись устным замечанием.

Еще одна обвиняемая не признала свою вину и заявила, что ее сын никого не оскорблял. Суд закрыл дело в отношении матери третьего парня из-за отсутствия состава правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео