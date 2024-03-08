На Прикарпатье школьники заставили ученика раздеться и сняли его на видео: родителей судили

Одного из родителей оштрафовали.

В Ивано-Франковской области школьники заставили ученика раздеться и сняли его на видео. Родителей привлекли к ответственности, передает Zaxid.Net.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении Бондаровского лицея в селе Бондарев между Калушем и Ивано-Франковском. Во время перерыва четверо семиклассников издевались над годом младшего ученика: били, плевали на него, угрожали и заставляли снять штаны вместе с бельем, снимая это на видео, которое впоследствии опубликовали в группе в Viber. Мать ребенка заявила в полицию.

В судебном реестре обнародованы постановления относительно родителей четырех семиклассников, их обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Отца одного из нападающих, опубликовавшего видео, суд признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и наказал штрафом в 1700 грн. На заседание он не пришел.

Матери двух других нападающих в суде вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не признали и заявили, что их сыновья ни к кому не придирались. Суд рассмотрел материалы дела и признал их виновными в админправонарушении, но закрыл производство по делу, ограничившись устным замечанием.

Еще одна обвиняемая не признала свою вину и заявила, что ее сын никого не оскорблял. Суд закрыл дело в отношении матери третьего парня из-за отсутствия состава правонарушения.

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