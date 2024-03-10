Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искреннее раскаяние лица возможно на любой стадии уголовного процесса – Верховный Суд

О искренности раскаяния лица свидетельствует его поведение после совершения преступления, отметил Верховный Суд.

Государственная судебная администрация подала в суд на Совет судей Украины: что известно

Беспрецедентный в истории судебной власти Украины спор разрешит Верховный Суд.

ЕСИТС ждет функциональный аудит, во время которого будут собирать мнения адвокатов для обновления концепции электронного суда, - Денис Маслов

Стало известно, когда обновят автоматизированное делопроизводство судов.

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

  1. В Украине

Остановился посреди пешеходного перехода — получил штраф: в Киеве наказали водителя такси, фото

10:11, 10 марта 2024
Полицейские привлекли водителя к административной ответственности.
Остановился посреди пешеходного перехода — получил штраф: в Киеве наказали водителя такси, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве был оштрафован водитель автомобиля Skoda, который остановился прямо посреди пешеходного перехода. На фото видно, что нарушителем является водитель такси.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу и привлекли мужчину к административной ответственности.

В полиции напомнили, что пешеходный переход – это участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через дорогу. «Если вы паркуете свой автомобиль на нем, то подвергаете опасности других участников дорожного движения», - отмечают правоохранители.

В ПДД определено, что запрещаются остановка и стоянка на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова