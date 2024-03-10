В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

В столице в доме по улице Елены Телиги горела квартира.

В воскресенье, 10 марта, в Шевченковском районе столицы произошел пожар в квартире.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, возгорание возникло в комнате квартиры на 4 этаже 5-этажного жилого дома на улице Елены Телиги, 27.

Спасатели ликвидировали пожар в 08:20.

Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания установят правоохранители.

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