В Киеве занялась СТО в Голосеевском районе, фото

Возгорание возникло в помещении станции технического обслуживания.

В Голосеевском районе столицы спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания.

Как сообщили в ГСЧС, информация о пожаре поступила 10 марта в 11:33. Уже в 12:11 огонь на площади 80 кв.м удалось ликвидировать.

Возгорание возникло в помещении СТО, отметили в Службе.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Также сегодня стало известно о возгорании травяного настила и камыша вблизи озера Вырлица.

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