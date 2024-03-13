Руслан Стефанчук об экономическом бронировании: Исторически нет стран, где бы сработал «налог на трусость»

Спикер ВРУ заявил, что не знает стран, где бы сработало экономическое бронирование от военной службы.

Источник фото: ВРУ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона заявил, что не знает стран, где сработало бы экономическое бронирование от военной службы. Однако, по его словам, одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечат его экономическое содержание.

«В свое время, в 12 или 13 веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари. И этот налог продолжался во многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало. Это мое видение», – сказал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в парламенте планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

По его словам, есть две модели.

«Одна модель – это собственно модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой», - сказал он.

Наталуха отметил, что второй вариант – это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критерий.

Также мы писали, что конечных бенефициарных владельцев предприятий, важных для экономики, могут забронировать. Это следует из сравнительной таблицы, которую подготовил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности по результатам рассмотрения блоков поправок к законопроекту о мобилизации №10449.

Добавим, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров работает над новой системой бронирования военнообязанных.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как предлагают определить в статье 23 закона о мобилизации перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Также мы писали, что законопроект предлагает, чтобы во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществлял фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также мог использовать средства с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

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