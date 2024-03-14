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  1. В Украине

На Киевщине в суде возник конфликт из-за ограничения количества свободных слушателей на заседании, фото

16:31, 14 марта 2024
В Белоцерковском горрайонном суде Киевской области между посетителями судебного учреждения и сотрудниками судебной охраны возникла толкотня.
На Киевщине в суде возник конфликт из-за ограничения количества свободных слушателей на заседании, фото
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Сотрудники Службы судебной охраны обеспечили общественный порядок резонансного судебного заседания. 13 марта заседание в Белоцерковском горрайонном суде Киевской области началось с того, что группа сторонников подсудимого в уголовном преступлении пыталась попасть на судебный процесс.

Как сообщает ССО, председательствующий судья, учитывая большое количество граждан и небольшой зал судебного заседания, принял решение об ограничении количества
слушателей.

Сотрудники ТУ Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области обеспечили общественный порядок и недопустили агрессивных граждан в помещения суда. В результате между посетителями судебного учреждения и охранниками Фемиды возникла толкотня, которую и задокументировала прибывшая следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины.

Каждого из нарушителей общественного порядка правоохранители опросили, установили их лица и проводят дальнейший сбор материалов. Судебное заседание сорвано не было.

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