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Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

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Пересекла двойную сплошную полосу — получила штраф: в Киеве наказали водителя Lexus, видео

16:38, 15 марта 2024
На водителя Lexus, которая нарушила ПДД, составили административные материалы.
Пересекла двойную сплошную полосу — получила штраф: в Киеве наказали водителя Lexus, видео
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В Соломенском районе Киеве оштрафовали водителя автомобиля Lexus, которая пересекла двойную сплошную полосу, что есть нарушение ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушительницу, провели с ней профилактическую беседу и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 используется для разделения направлений движения на дорогах, по меньшей мере двумя полосами движения в каждую сторону. За пересечение такой линии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен.

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