Пересекла двойную сплошную полосу — получила штраф: в Киеве наказали водителя Lexus, видео

На водителя Lexus, которая нарушила ПДД, составили административные материалы.

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В Соломенском районе Киеве оштрафовали водителя автомобиля Lexus, которая пересекла двойную сплошную полосу, что есть нарушение ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушительницу, провели с ней профилактическую беседу и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 используется для разделения направлений движения на дорогах, по меньшей мере двумя полосами движения в каждую сторону. За пересечение такой линии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен.