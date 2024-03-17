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Дмитрий Лиховой ушел с должности спикера ОСГВ «Таврия»

10:17, 17 марта 2024
На должности в ОСГВ «Таврия» Лиховой состоял в командировке, не в постоянной штатной должности.
Дмитрий Лиховой ушел с должности спикера ОСГВ «Таврия»
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В субботу, 16 марта, Дмитрий Лиховой сдал обязанности спикера оперативно-стратегической группировки войск «Таврия». Об этом он сообщил в Facebook.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», где обстановка так же тяжела, но контролируема - благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку», – говорится в сообщении.

Он поблагодарил командование Управления по связям с общественностью, предшественников в отделе и коллег-журналистов.

«Мы с нашей небольшой командой из Управления по связям с общественностью зашли в коммуникации ОСУВ на одном из относительно горячих отрезков этого этапа великой войны. Поставленные задачи выполнили, пусть это и была должность для более высокого звания, чем мое пиджачно-капитанское. Отличия не покажу. Лучшим признанием будет доброе слово для тех, для кого мы работали. Ну и задел на будущее», – добавил военный.

Лиховой уточнил, что в ОСУО «Таврия» был не на постоянной штатной должности, а временно. В настоящее время он продолжает свою работу как офицер Управления по связям с общественностью ВСУ.

«О своей работе слышал только положительные отзывы от руководства на всех уровнях. Командировка закончилась. Я и дальше офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, спикер Генштаба ВСУ. Приплетать сюда какую-то политику – извините, это просто тупое вредительство», - подчеркнул он.

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