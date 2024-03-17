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В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

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  1. В Украине

В Киеве задержали поджигателя мусорных баков, видео

18:36, 17 марта 2024
Последними днями кто-то поджигал мусорные баки в Соломенском районе.
В Киеве задержали поджигателя мусорных баков, видео
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В столице патрульные задержали мужчину, который поджигал мусорные баки. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Там отметили, что последними днями кто-то поджигал мусорные баки в Соломенском районе. Следовательно, инспекторы узнали описание подозреваемого и приступили к поискам. Во время обследования близлежащих территорий правоохранители обнаружили мужчину, похожего по описанию.

Как отмечают в полиции, мужчину пришлось догонять, ведь он попытался убежать от патрульных.

«Мужчина признался в содеянном. Следовательно, мы передали гражданина следователям, которые в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства», - рассказали патрульные.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева мужчина на велосипеде обливал прохожих красной краской.

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