Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

НАПК прекратит администрировать Реестр компаний-спонсоров войны

Кабмин решил, что НАПК будет переадресовывать пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на веб-сайт СНБО.

У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Соломенский районный суд Киева «потерял» за месяц уже трех судей

Судьи уволились в отставку и по собственному желанию.

Граждане должны будут сдать незадекларированное оружие или задекларировать его в течение 30 дней – Рада одобрила законопроект за основу

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

  1. В Украине

На Одесщину прилетели первые в этом году розовые фламинго, фото

07:18, 21 марта 2024
Розовые фламинго прилетели в парк «Тузловские лиманы».
На Одесщину прилетели первые в этом году розовые фламинго, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" с юга прилетели первые розовые фламинго, которых также называют фениксами.

Сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев акцентировал, что это птичьи "разведчики". Их цель - посмотреть, могут ли их семьи гнездиться в Национальном парке во время войны.

"Они будут передавать информацию своим о возможности гнездования в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц в военное время 2023 года решили прожить с 24 апреля по 31 декабря на Тузловских лиманах и привести малышей", - рассказал Русев.

По его словам, ранее, в 2017 году, эти птицы впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк - неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов, и судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году на основных колониях фламинго в Турции (на озере ТУЗ была) произошла гибель большого количества птенцов и взрослых птиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео