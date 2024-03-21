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  1. В Украине

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: появилось видео

10:00, 21 марта 2024
Масштабная авария произошла на Скниловском мосту.
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: появилось видео
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В четверг, 21 марта, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием около 27 автомобилей. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

По его словам, авария произошла на Скниловском мосту. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме.

Объехать ДТП можно через Кольцевую и Авиационную улицу.

Садовый добавил, что общественный транспорт возобновил работу по привычным маршрутам. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия дорожного знака произошло ДТП: водитель просил признать другого участника аварии виновным в нарушении ПДД.

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