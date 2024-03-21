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Денис Маслов пояснив, когда доходы от замороженных активов рф смогут поступать в Украину

15:55, 21 марта 2024
Европейские структуры, используя эти активы, получают доходы и Европейская комиссия предложила Европейскому совету передавать эти доходы Украине.
Денис Маслов пояснив, когда доходы от замороженных активов рф смогут поступать в Украину
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Как рассказал глава правового комитета, народный депутат «Слуги Народа» Денис Маслов, в настоящее время замороженные активы находятся в структурах, в основном стран ЕС, львиная доля – в Бельгии. Европейские структуры используют эти активы, получают свои доходы, так называемые сверхурочные, реинвестируя их в ценные бумаги, финансовые инструменты.

«На сегодняшний день речь идет о том, чтобы передавать эти доходы в Украину, а также передавать 25% налогообложения на эти прибыли. Прибыли в этом году – на уровне 2,5-3 млрд евро, плюс налоги – 1,5 млрд. Так что в целом – это 4-4,5 млрд евро», – отметил Денис Маслов.

Народный депутат сообщил, что Европейская комиссия предложила Европейскому совету передавать эти доходы Украине.

«У них была дискуссия о том, можно ли их использовать на закупку оружия, ведь бюджет ЕС не позволяет использовать деньги на закупку оружия. Именно поэтому была предложена формула: 90% этих денег через Европейский фонд мира (он вне бюджета ЕС) будет направляться на закупку оружия для Украины, а 10% – на развитие оборонных способностей в Украине, создание условий для производства оружия», – отметил глава комитета.

Если утвердят это решение, то деньги смогут поступать уже с июля, но до этого еще страны ЕС должны утвердить решение.

Также Роксолана Пидласа пояснила, какие предостережения в вопросе конфискации российских активов выражают в ЕС.

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