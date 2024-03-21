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КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Запретят ли в Украине Telegram – нардеп Николай Княжицкий внесет законопроект о его регулировании в Раду

Как отметил инициатор законопроекта – народный депутат Николай Княжицкий, Telegram – «это российская сеть, из которой украинцы узнают новости».

  1. В Украине

В Киеве водитель создал аварийную ситуацию на дороге и скрылся: теперь его ждет суд, видео

23:12, 21 марта 2024
Нарушителю, создавшему аварийную ситуацию на дороге и скрывшемуся, грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами.
В Киеве водитель создал аварийную ситуацию на дороге и скрылся: теперь его ждет суд, видео
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В Киеве на проспекте Воздушных сил водитель автомобиля Skoda, вероятно, решил сократить путь и проехался по встречной полосе. Водитель своими действиями создал угрозу безопасности движения другим водителям. Чудом обошлось без ДТП.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы разыскали водителя и составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (создание аварийной обстановки на дороге) КУоАП.

В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом, отмечают правоохранители.

В полиции напомнили, что за создание аварийной обстановки на дороге предусмотрена ответственность в виде штрафа 1445 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до 1 года.

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