Массированная атака на Киев: бойцы из пулемета уничтожили крылатую ракету россиян на подлете к столице, видео

При отражении массированной ракетной атаки бойцы мобильной огневой группы уничтожили одну из вражеских воздушных целей с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2.

Иллюстративное фото \ Источник: armyinform.com.ua

В ночь на 21 марта рф устроила массированную ракетную атаку по Киеву и области. Все вражеские цели были сбиты, но обломки ракет нанесли разрушения в столице и области. Власти сообщили о раненых.

При отражении массированной ракетной атаки бойцы мобильной огневой группы уничтожили одну из вражеских воздушных целей с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

«Во время ночной ракетной атаки на подлете в столицу мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника», - рассказал генерал.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, это подразделение уже не впервые уничтожает крылатые ракеты российских оккупантов.

«Обученность + слаженность = результат», – резюмировал Павлюк.

Ранее мы публиковали фото последствий атаки на Киев 21 марта.

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