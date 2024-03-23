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У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Верховный Суд объяснил, какие судебные эксперты могут привлекаться к проведению судебных экспертиз

При каких условиях к судебным экспертизам, кроме проводимых исключительно государственными специализированными учреждениями, могут привлекаться также судебные эксперты, не являющиеся работниками этих учреждений – позиция Верховного Суда.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей в предоставлении рекомендаций: что происходит

Если кандидат долго не работает или не может объяснить, откуда у его родных деньги на дорогой автомобиль, то шансы стать судьей существенно снижаются.

  1. В Украине

Зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії: видеоинструкция

13:19, 23 марта 2024
Регистрация на НМТ-24 проходит до 11 апреля включительно.
Зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії: видеоинструкция
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії – для этого нужно иметь в приложении ID-карту или загранпаспорт.

Как это сделать?

  1. На сайте регистрации нажимаете кнопку «Начать регистрацию».
  2. Выберите опцию «Создать с помощью Дії».
  3. Нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором установлено Дія и подтверждаете отправку копии паспорта Дія.Підпис.
  4. В сервисе регистрации заполняете короткую стандартную форму и отправляете ее на обработку в региональный центр оценки качества образования. Ожидаете сообщения об успешной регистрации.

Также отныне для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант «Вход с помощью приложения Дія», нажмите QR-код или сканируете его камерой своего смартфона, на котором есть Дія, и пройдите проверку за фото.

Регистрация на НМТ-24 продлится до 11 апреля включительно.

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