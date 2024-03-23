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  1. В Украине

На Львовщине сгорела дотла деревянная церковь XIX века: фото

16:19, 23 марта 2024
Церковь выгорела дотла из-за деревянных конструкций, по которым быстро распространялся огонь, однако удалось спасти колокольню.
На Львовщине сгорела дотла деревянная церковь XIX века: фото
Источник фото: lv.dsns.gov.ua
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В субботу, 23 марта, в селе Сможе на Львовщине в деревянной церкви XIX века возник пожар. По данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, огонь удалось потушить, но ценный памятник национального значения был уничтожен.

Пожар вспыхнул до прибытия пожарных и быстро охватил значительную площадь церкви, почти полностью ее уничтожив. Существовала серьезная угроза, что огонь может перекинуться на расположенную рядом деревянную колокольню.

Представители ГСЧС объяснили, что ликвидация пожара была осложнена из-за быстрого распространения огня по деревянным конструкциям церкви. Купола церкви, к сожалению, обвалились в результате пожара.

Пожар удалось потушить за час. Огонь полностью уничтожил церковь, но колокольню удалось спасти. К счастью, пострадавших нет. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины возгорания.

Источник фото: lv.dsns.gov.ua

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