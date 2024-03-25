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Спасатели показали последствия атаки россиян в разных районах Киева, фото

12:00, 25 марта 2024
Повреждено здание спортзала в Печерском районе, под завалами могут находиться люди.
Спасатели показали последствия атаки россиян в разных районах Киева, фото
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В результате ракетной атаки россиян 25 марта повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате российской атаки уже известно о 4 пострадавших в Печерском районе столицы, среди которых 2 человека госпитализированы, у еще 2-х - острая реакция на стресс.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.

В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошло падение обломков, без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории.

В Дарницком и Соломенском районах из-за падения обломков повреждено остекление частных домов. В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

На всех локациях работают спасатели, правоохранители проводят следственные действия.

Спасатели показали фото последствий атаки россиян в разных районах столицы.

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