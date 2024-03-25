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Появились видео с ликвидации последствий атаки россиян в Печерском районе столицы

12:55, 25 марта 2024
По предварительным данным, в результате обстрелов в Печерском районе 5 пострадавших.
Появились видео с ликвидации последствий атаки россиян в Печерском районе столицы
Источник фото: ГСЧС
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После ракетной атаки россиян 25 марта спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания в Печерском районе Киева, которое было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.

Как сообщили в КГГА, сейчас 5 пострадавших. Из них двое - в больнице. "Трем медики оказали помощь на месте. Двух - госпитализировали", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели показали последствия атаки россиян в разных районах Киева.

Напомним, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

В сети показали видео ликвидации последствий атаки россиян.

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Київ

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