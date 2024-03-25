На Закарпатье женщины перекрыли дороги на фоне мобилизации, видео

Несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп.

В Закарпатье несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп, непрерывно ходя по пешеходному переходу. Дорогу перекрыли в районе санатория «Карпаты» и в селе Ракошино.

"На местах перекрытия движения в пределах Мукачевского района работают сотрудники полиции. По факту перекрытия дороги следователи будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - статья 279 УК Украины", - рассказали в полиции журналистам.

Как пишут в миссиевых СМИ, люди недовольством работой ТЦК и мобилизацией.

Журналист Виталий Глагола опубликовал видео протестов.

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