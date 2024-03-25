В Харьковской области машина для разминирования подорвалась на мине, фото

Происшествие произошло в Изюмском районе.

В Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ГСЧС.

Произошедшее в Изюмском районе во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов.

"В результате подрыва на противотанковой мини у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган - ротор", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет, и подчеркнули, что "технику можно отремонтировать, а человеческую жизнь - бесценна!".

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