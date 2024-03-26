Двигался полосой общественного транспорта — получил штраф: в Киеве наказали водителя Chevrolet, видео

Полицейские привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киеве оштрафовали водителя автомобиля Chevrolet, который двигался полосой общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили нарушителя. С ним провели профилактическую беседу по поводу недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель создал аварийную ситуацию на дороге и скрылся: теперь его ждет суд.

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