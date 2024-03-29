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В Киеве наказали водителя, который решил сократить путь, проехав по полосе общественного транспорта: видео

20:46, 29 марта 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который решил сократить путь, проехав по полосе общественного транспорта: видео
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В Печерском районе столицы оштрафовали водителя автомобиля BMW, который решил сократить путь, проехав по полосе общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. С водителем провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

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