В Киеве открыли новую минискульптуру «Герои»: где она находится, фото

Скульптура посвящена воину, который приклонил колено перед украинским флагом.

Автор фото: Рома Еременко

В Киеве открыли новую минискульптуру, посвященную воину, который приклонил колено перед украинским флагом. Чтобы разглядеть эту скульптурку, нужно также преклонить колено – она специально установлена на столь низкой высоте. Об этом рассказали на странице проекта «Ищи!».

Новая скульптура «Герои» появилась на Аскольдовой могиле. Рассмотреть скульптуру можно только если встанешь на одно колено. Именно для этого скульптура установлена ниже, на уровне глаз склонившегося перед героями человека.

Впервые у скульптурки нет одного мецената: на этот раз все меценаты проекта «Ищи!» объединились и подарили городу эту памятку, а собранные средства будут переданы подразделу «На щите».

Автор фото: Рома Еременко

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