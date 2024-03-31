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В Киеве на Оболони легковушка протаранила трамвай: момент ДТП попал на видео

09:07, 31 марта 2024
В столице водитель автомобиля КИА совершила ДТП с трамваем.
В Киеве на Оболони легковушка протаранила трамвай: момент ДТП попал на видео
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В Оболонском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Правоохранители установили, что водитель КИА не предоставила преимущество в движении трамваю, следовавшего по установленному маршруту. В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранители составили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.3 ПДД Украины, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю, кроме случаев выезда трамвая из депо.

Ранее сообщалось, что В Киеве из-за столкновения с автомобилем загорелся мопед.

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