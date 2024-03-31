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В Киеве маршрутка съехала в кювет и застряла на дереве: видео

15:29, 31 марта 2024
В момент инцидента пассажиров внутри маршрутки не было.
В Киеве маршрутка съехала в кювет и застряла на дереве: видео
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В воскресенье, 31 марта, в Соломенском районе столицы у остановки «Железнодорожный массив» в кювет съехала маршрутка, передает «Киев24».

Инцидент произошел на улице Романа Ратушного.

По предварительной информации, водитель покинул маршрутку, после чего транспортное средство совершило самовольное движение.

В момент инцидента пассажиров внутри не было.

Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства инцидента.

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