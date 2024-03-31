В Киеве маршрутка съехала в кювет и застряла на дереве: видео

В воскресенье, 31 марта, в Соломенском районе столицы у остановки «Железнодорожный массив» в кювет съехала маршрутка, передает «Киев24».
Инцидент произошел на улице Романа Ратушного.
По предварительной информации, водитель покинул маршрутку, после чего транспортное средство совершило самовольное движение.
В момент инцидента пассажиров внутри не было.
Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства инцидента.
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