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В Киеве на территории школы демонтировали памятник советскому танку, фото

22:29, 31 марта 2024
Памятник вошел в список объектов, связанных с тоталитарным коммунистическим режимом, подлежащих демонтажу.
В Киеве на территории школы демонтировали памятник советскому танку, фото
Фото: facebook.com/victoria.mukha.5
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В Святошинском районе Киева на улице Генерала Наумова был демонтирован памятник советскому танку. Памятник в форме башни танка был установлен на территории средней школы № 230. Об этом сообщила глава комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Киевсовета Виктория Муха на своей странице в Facebook.

По ее словам, памятник вошел в список памятных объектов, связанных с тоталитарным коммунистическим режимом, историей и культурой СССР, подлежащих демонтажу.

Этот перечень нарабатывала рабочая группа на основании обращений жителей столицы, а затем его утвердил Киевсовет. Теперь, согласно решению горсовета, памятник демонтировали.

Фото: facebook.com/victoria.mukha.5

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