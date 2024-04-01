Практика судов
  1. В Украине

В Киеве маршрутка влетела в электроопору: водителя зажало в кабине, фото

10:18, 1 апреля 2024
В результате ДТП водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.
В Киеве маршрутка влетела в электроопору: водителя зажало в кабине, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 1 апреля, в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, авария произошла на проспекте Степана Бандеры.

В результате столкновения маршрутного такси с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.

Причину ДТП будут устанавливать правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.

Лучшие представители юридического сообщества уже не стремятся работать судьями – ВККС

В ВККС считают, что размер судейского вознаграждения судьи первой инстанции уже не привлекает потенциальных кандидатов на должности судей.

Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва