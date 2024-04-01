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В Офисе Омбудсмана показали, как живут российские военнопленные в лагере, фото

11:12, 1 апреля 2024
В лагере полностью соблюдены требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В Офисе Омбудсмана показали, как живут российские военнопленные в лагере, фото
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Сотрудники Офиса Омбудсмана Украины и представители общественности недавно посетили лагерь «Запад 2», в котором живут российские военнопленные, и провели опрос среди них.

«Жалоб на условия содержания, пытки, другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство, виды обращения и наказания не поступило», - отметили в Офисе и подчеркнули, что в лагере полностью соблюдены требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Также в Офисе Омбудсмана рассказали, что российские военнопленные в лагере «Запад 2» совершили 314 телефонных звонков близким. А также при содействии МККК направили более 200 писем. Эта цифра за время функционирования лагеря – с ноября 2023 года.

«Права российских военнопленных обеспечены в Украине. Когда же мы сможем добиться того, чтобы рф соблюдала права украинских военнопленных?», — резюмирует Омбудсман.

Напомним, что стало известно, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести.

 

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