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Украинцам, владеющим квартирами более 20 лет, рискуют потерять жилье: что нужно сделать

18:05, 1 апреля 2024
Если вы владеете недвижимым имуществом, собственность на которое приобрели до 2013 года, следует внести сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Украинцам, владеющим квартирами более 20 лет, рискуют потерять жилье: что нужно сделать
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Украинцы, владеющие недвижимостью, собственность на которую приобрели до 2013 года, должны внести сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если они этого не сделают, могут потерять свое имущество. Об этом сообщается в департаменте административных услуг Львовского городского совета.

«Дело в том, что до 2013 года регистрация права собственности на имущество проводилась в реестре прав собственности на недвижимое имущество, который сейчас является архивной составной частью Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Регистрация права собственности на квартиры, жилые дома, нежилые помещения и другое недвижимое имущество, проводилась в Бюро технической инвентаризации, с выдачей об этом документов (выписок) или проставлением соответствующих штампов (отметок) в самом документе.

Права выданы ранее, например в 80-90 годах без использования нотариальных бланков на обычной бумаге и не зарегистрированы в БТИ (т.е. нет никаких штампов, отметок БТИ или Выдержки из БТИ), то такое право не зарегистрировано должным образом и такое имущество обязательно на сегодняшний день нужно зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав, потому что права собственности, как такового, не возникло.

Если документы содержат одну из следующих отметок: штамп БТИ или отметку БТИ, есть ли выписка из реестра БТИ, тогда документы считаются должным образом оформлены, а право собственности зарегистрировано до 2013 года в старом реестре прав собственности на недвижимое имущество и соответственно, государство признает право собственности на такое имущество. Такие документы действительны, но в случае отчуждения объекта недвижимости или продажи, вся информация о такой регистрации должна быть перенесена (внесена) в Государственный реестр прав, для синхронизации баз данных», - отмечают специалисты.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Как внести данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Для этого следует выполнить следующие действия:

  • подготовить необходимый список документов;
  • обратиться с пакетом документов в Центр предоставления административных услуг или нотариуса;
  • получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Специалисты также обращают внимание, что административный сбор за процедуру повторной регистрации собственности не придется платить, ведь фактически право собственности возникло еще до 2013 года.

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