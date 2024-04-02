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В природном парке на Тернопольщине заметили краснокнижного лесного кота, видео

07:00, 2 апреля 2024
Фотоловушка зафиксировала редкого хищника в природном парке «Медоборы».
В природном парке на Тернопольщине заметили краснокнижного лесного кота, видео
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В природном парке "Медоборы", что на Тернопольщине, фотография зафиксировала редкого хищника. В фотообъектив попал кот лесной. Об этом сказано в сообщении парка.

Четвероногий занесен к Красной книге Украины, Красному списку МСОП, CITES, и как вид, подлежащий особой охране, к Бернской конвенции. 

В Украине хищник считается практически пропавшим. На снимке видно, как он ищет себе пропитание.

В "Медоборах" подчеркивают, что кот лесной является предком современной домашней кошки. Он появился еще 650 тысяч лет тому назад.

Лесные коты преимущественно являются ночными наземными животными, хотя в поисках добычи они могут ловко лазать по деревьям. Днем они отдыхают в укромном месте. На охоту они выходят за два часа до заката и за два часа перед рассветом.

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