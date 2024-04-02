Киев накрыла пылевая буря: видео стихии: видео стихии

Опасная стихия принесла сильный ветер, местами трудно дышать.

Источник фото: ua.korrespondent.net

Киев накрыла песчаная буря, которая принесла с собой сильный ветер и тяжелые условия для дыхания. В сети появилось видео, на котором видно, как мощные порывы ветра почти срывают крышу с одного из жилых домов.

Пылевая буря охватила не только столицу, но и близлежащие области, заставляя людей оставаться дома и ограничивать выходы на улицу, особенно тех, кто имеет уязвимость к ухудшению качества воздуха.

Синоптики предупреждают, что грозовая активность может продлиться до конца дня во многих регионах страны, призывая граждан быть осторожными и принимать меры безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.