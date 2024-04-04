В Киеве водитель BMW не пропустил мужчину на пешеходном переходе: как его наказали, видео

В столице оштрафовали водителя, который не пропустило мужчину на пешеходном переходе.

В Голосеевском районе Киеве оштрафовали водителя автомобиля BMW - он не пропустил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя.

С водителем провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП.

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