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В Киеве водитель BMW не пропустил мужчину на пешеходном переходе: как его наказали, видео

10:15, 4 апреля 2024
В столице оштрафовали водителя, который не пропустило мужчину на пешеходном переходе.
В Киеве водитель BMW не пропустил мужчину на пешеходном переходе: как его наказали, видео
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В Голосеевском районе Киеве оштрафовали водителя автомобиля BMW - он не пропустил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя.

С водителем провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП.

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