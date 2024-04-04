Ночная атака по Харькову: попадание в жилые дома, среди погибших — спасатели, фото

В ночь на четверг, 4 апреля, войска рф атаковали Харьков дронам-камикадзе. «Шахеды» попали в жилые дома, частично разрушена многоэтажка, есть погибшие.
По уточненной информации ОВА, 4 апреля начиная с 01:16 по Харькову было выпущено по меньшей мере 15 российских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.
Есть попадания в Новобаварском, Слободском, Салтовском районах города.
По данным полиции, известно о четырех погибших, по меньшей мере 11 человек ранены.
Первый беспилотник ударил по жилой трехэтажке. Когда спасатели работали на месте, оккупанты ударили второй раз — трое пожарных погибли на месте.
Еще один дрон попал по многоэтажке за несколько кварталов - там погибла женщина
Повреждены три многоэтажки, три единицы пожарно-спасательной техники, два автомобиля скорой помощи и больница.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.