В Киеве в одном из парков увидели клубок змей: видео

Засилье змей на парковых дорожках связано с наступлением весны и теплой погодой.

В Киеве в парке Муромец проснулись змеи. Видео распространяется в телеграмм-каналах. В сети говорят, что в кадре зафиксированы именно уже.

Пресмыкающиеся ползают по траве, также их заметили на дорожках у рядов для отдыха.

Змеи активизировались с наступлением тепла.

Специалисты Киевского зоопарка советуют украинцам просто не трогать рептилий. Их появление на парковых дорожках – естественное явление для теплой весенней погоды.

Если змей не беспокоить, они не нападут первыми, так что следует их просто обходить стороной, советуют зоозащитники.

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