В Киеве наказали водителя «гелика», который нарушил ПДД: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киеве наказали водителя автомобиля Mercedes, проигнорировавшего требования дорожных знаков и поехал прямо из полосы, позволявшей движение на лево и разворот.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили автомобиль, провели с водителем профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований информационно-указательных знаков) КУоАП.

Ранее в Шевченковском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля BMW, двигавшегося по полосе общественного транспорта.

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