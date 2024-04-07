Нацгвардейцы попали из дрона по автомобилю с российскими офицерами, видео

В результате попадания по росармейцам - один двухсотый и один трехсотый.

Бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины (НГУ) во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций на Восточном направлении. Об этом сообщается на странице Центра спецназначения НГУ "Омега".

"Расчет оказался верным, в авто находились российские военные, по которым прилетел наш FPV дрон. С радиоперехватов стало понятно, что это были офицеры вражеского подразделения, как итог: 1-200 и 1 - 300", - отмечают в Национальной гвардии.

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