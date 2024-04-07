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В парламентском комитете надеются, что ТЦК уже через несколько месяцев получат из реестров данные всех мужчин

20:16, 7 апреля 2024
По словам представительницы антикоррупционного комитета, законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям, как быстро это заработает эффективно.
В парламентском комитете надеются, что ТЦК уже через несколько месяцев получат из реестров данные всех мужчин
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Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам коррупционной политики Елена Мошенец выразила надежду, что Минобороны уже через несколько месяцев получит из реестров информацию о мужчинах.

«Мы делаем информационную, электронную, нашу воинскую часть. Делаем все, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства. Законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям, как быстро это заработает эффективно», - сказала Мошенец.

По ее мнению, уже через несколько месяцев можно будет увидеть конкретный результат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрения Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения относительно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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