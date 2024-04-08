Укрпочта анонсировала новые марки с новейшими образцами оружия украинского производства: фото

Новинка будет введена в обращение 13 апреля, но предзаказ доступен уже сейчас.

Укрпочта анонсировала благотворительный выпуск нового почтового блока с военными марками «Оружие победы. Made in UA». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В почтовом блоке – шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства:

разведывательный беспилотный комплекс Shark;

ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс «Лютий»;

FPV-дрон «Эскадрон»;

самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана»;

бронеавтомобиль «Козак»;

морской дрон MAGURA V5.

Отмечается, что новинка будет введена в обращение 13 апреля – в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

Уже сейчас марки и открытки с оружием, произведенным в Украине, можно заказать на сайте «Укрпочты». А с 13-15 апреля украинцы смогут приобрести в отделениях по всей стране.

30 грн с каждого проданного почтового блока – донат в поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Тираж новой почтовой марки составляет 120 тысяч экземпляров. Дизайнеры – Сергей и Александр Харуки.

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