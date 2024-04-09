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В автобусе, который направлялся в Прагу, служебная собака вынюхала сигареты в огнетушителях: видео

10:37, 9 апреля 2024
Три огнетушителя были «нафаршированы» сигаретами разных марок.
В автобусе, который направлялся в Прагу, служебная собака вынюхала сигареты в огнетушителях: видео
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В автобусе, который следовал из Закарпатья в Прагу через пункт пропуска «Ужгород», пограничники обнаружили тайники с сигаретами. Об этом сообщили в ГПСУ 8 апреля.

Во время внешнего осмотра рейсового транспортного средства сигареты вынюхала служебная собака. Тогда пограничники решили проверить автобус более тщательно и нашли необычные тайники. Три огнетушителя были «нафаршированы» сигаретами разных марок.

Всего правоохранители насчитали 158 пачек табачных изделий. Они будут изъяты сотрудниками таможни в установленном законодательством порядке.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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