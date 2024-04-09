В Хмельницкой области спасатели освободили из ловушки аиста: видео

Гнездо с птицей упало внутрь водонапорной башни.

В селе Голосков Хмельницкой области спасатели освободили из ловушки аиста.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, на старой водонапорной башне на протяжении многих лет стояло гнездо аистов, но со временем металл проржавел и гнездо упало внутрь колодца вместе с птицей. Другой пернатый успел вылететь.

Спасатели с помощью бензореза прорезали отверстие и выпустили черногуза на свободу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.