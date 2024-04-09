В Киеве наказали водителя, который подрифтовал и совершил ДТП: видео

ДТП произошло недалеко от одного из ТЦ.

В Киеве привлекли к ответственности водителя автомобиля BMW, который не справился с управлением и совершил ДТП. Автопроисшествие произошло недалеко от одного из торговых центров.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители выяснили, что водитель совершал опасные маневры на дороге.

На водителя соответствующие административные материалы и провели с ним профилактическую беседу относительно его поведения на дороге.

Ранее в Шевченковском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля BMW, двигавшегося по полосе общественного транспорта.

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