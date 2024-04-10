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В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение троллейбусам: фото

18:51, 10 апреля 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение троллейбусам: фото
Фото: patrol.police.gov.ua
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В Шевченковском районе Киева наказали водителя автомобиля КИА, который остановился с нарушением ПДД и заблокировал движение общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, на водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, создающих препятствия дорожному движению) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.1 ПДД Украины, остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны производиться в специально отведенных местах или на обочине.

Ранее в Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, припарковавшегося на островке, разделяющем транспортные потоки противоположных направлений.

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