Заморозка войны и внеблоковый статус: Турция предложила Зеленскому и путину «мирный план» — СМИ

«Мирный план» Турции для Украины и россии включат в себя ряд пунктов.

Турция предложила Украине и рф новый план мирного урегулирования войны, который предусматривает заморозку войны и внеблоковый статус Украины, передает «Новая газета».

По информации источника издания, который ознакомился с документом, этот план продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

По словам источника, текст документа якобы уже отправили Украине и россии. В частности, этот проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, а также туда вошла часть формулировок мая 2022 года.

Издание сообщает, что проект нового договора от турецкой стороны предполагает:

взаимное обязательство США и россии о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений, причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.

замораживание войны по существующей линии фронта.

обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны.

гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

обмен пленными по формуле «всех на всех»

россия не возражает против вступления Украины в ЕС.

В источнике считают, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой. Это уже минимум девятый подобный проект.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, как выглядит дипломатическое завершение войны.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию страны по усилению на поле боя, но также подчеркнул важность дипломатических усилий в достижении мира. По словам главы государства, Украина не желает принимать любые форматы переговоров или формулы мира, которые ей навязывают, включая инициативы стран-партнеров.

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