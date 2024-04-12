На Черкасщине загорелся электровоз во время движения: фото ликвидации пожара

При движении электровоза возник пожар в высоковольтной камере локомотива.

Источник фото: ГСЧС

На Черкасщине спасатели ликвидировали пожар электровоза. Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, событие произошло 11 апреля в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной громады.

«При движении электровоза возник пожар в высоковольтной камере локомотива.

Спасатели ликвидировали возгорание», - отметили в ГСЧС и добавили, что причина возникновения возгорания устанавливается.

К счастью, пострадавших нет.

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