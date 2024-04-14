Во Львове эвакуировали более 70 человек: горело кафе, фото

В результате пожара уничтожена вентиляционная вытяжка и облицовка потолка.

Фото: ГСЧС

Во Львове вспыхнул пожар в одном из заведений общепита. Эвакуированы 74 человека, сообщает ГСЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Чтобы обеспечить безопасность всех присутствующих, они эвакуировали 74 человека, включая 5 работников. К счастью, никто не пострадал.

Огнем была уничтожена вентиляционная вытяжка и облицовка потолка.

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