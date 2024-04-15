Более 330 тысяч гривен убытков расчистке озера Гнилуша в Киеве: сообщено о подозрении подрядчику

Директор подрядной фирмы в Киеве подозревается в совершении финансовых преступлений и подделке документов.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

После капитального ремонта и расчистки озера Гнилуша в Киеве обнаружили убытки в размере более 330 тысяч гривен. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Директор подрядной компании внес в официальный документ недостоверные сведения, что привело к серьезным последствиям. Кроме того, ему предъявлено обвинение в завладении бюджетными средствами в крупных размерах.

Выявлено, что Коммунальное предприятие "Плесо" и подрядчик подписали соглашение на ремонт и очистку озера Гнилуша в Деснянском районе города. Однако, директор подрядной организации внес в отчет о выполненных работах информацию об использовании спецтехники и проведения дноуглубительных работ, которые фактически не были выполнены, но за них было уплачено.

Экспертное заключение подтвердило убытки местному бюджету на сумму более 330 тысяч гривен. Теперь директору грозит ответственность за нанесенный ущерб, и ему может быть назначено лишение свободы.

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