Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области у молодого человека нашли 5 кг янтаря и винтовку, но он говорил, что это не его: фото

23:16, 20 апреля 2024
Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, а на этот раз у него на чердаке нашли янтарь и оружие.
В Ровенской области у молодого человека нашли 5 кг янтаря и винтовку, но он говорил, что это не его: фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области у 22-летнего молодого человека во время обыска нашли янтарь и винтовку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время следственных действий правоохранители на чердаке у мужчины обнаружили камни янтаря разной фракции, ориентировочный вес которого составлял пять килограммов. Он уверял полицейских, что ему это не принадлежит. Однако истину по делу будут устанавливать следователи.

Кроме того, во время обыска была обнаружена винтовка, которая имела разногласия с имеющимся сертификатом соответствия.

22-летний житель села Ильпинь уже попадал в поле зрения правоохранителей за умышленное легкое телесное повреждение и нарушение ПДД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменения в постановление Кабмина по оплате труда госслужащих судебной власти на основе классификации должностей до сих пор находятся в НАДС

А нормативы кадрового и финансового обеспечения судов обсудят во второй декаде апреля 2024 года.

Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, предусматривающего создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ из Плана Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

Верховный Суд объяснил, когда в действиях старшего кассира, возвращающего средства за товары, возможен состав преступления злоупотребления служебным положением

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – позиция Верховного Суда по делу старшего кассира супермаркета, осуществившей возврат средств за товары, проданные клиентам этого супермаркета.

Требование ТЦК и повестка – в чем разница по новому закону о мобилизации

Если новый закон о мобилизации достаточно подробно регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование ТЦК, последствия его возвращения с отметкой о невручении, то вопрос вручения повесток будет регулироваться отдельным актом Кабмина.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді