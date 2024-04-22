Упавшие деревья и залитая дорога: в ГСЧС показали последствия непогоды в трех областях и Киеве, фото

На Киевщине откачали 1 500 куб. м воды с дороги.

Спасатели показали ликвидацию последствий ухудшения погодных условий в трех областях и столице Украины.

Как рассказали в ГСЧС, в целом подразделения привлекались 12 раз на Виннитчине, Черкасщине и Киеве для распилки и уборки деревьев, упавших на проезжую часть и припаркованные автомобили.

Кроме того, на Киевщине откачали 1 500 куб. м воды с дороги.

Всего к проведению работ ГСЧС привлекала более 60 спасателей и 15 единиц техники.

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